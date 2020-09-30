В Череповце осудили мужчину, который избивал сына, требуя лучших спортивных результатов

30.09.2020 [Происшествия]

В Череповце суд огласил приговор 44-летнему местному жителю, признанному виновным в истязании малолетнего сына.

- Следствием и судом установлено, что подсудимый в 2017-2019 годах, руководствуясь ложным пониманием методов воспитания, неоднократно применял физическую силу в отношении малолетнего сына, начиная с его 6-летнего возраста, унижал его, кричал на мальчика, нецензурно при этом выражаясь, а также систематически наносил побои, требуя от ребенка лучших результатов на спортивных тренировках. Мужчина неоднократно наносил сыну удары ремнем, пользуясь своим физическим превосходством.

Кроме того, во время ссоры с супругой мужчина стал угрожать расправой вступившемуся за мать сыну.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Тэги: избиение, дети

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