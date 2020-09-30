Череповчанка взяла в кредит более 500 тысяч рублей и перевела эти деньги мошенникам

58-летняя жительница Череповца стала жертвой мошенников. Женщина рассказала полицейским, что в течение нескольких дней ей звонил неизвестный, представлявшийся сотрудником «центрального банка», и сообщал, что на её имя оформляются несанкционированные кредиты. Чтобы их отменить, ей якобы нужно было оформить новые кредиты, а деньги перевести на резервный счёт.

«Доверившись, женщина оформляла кредиты и сразу же их переводила на сторонние счета. В итоге с 14 по 21 сентября она перевела мошенникам порядка 530 тысяч рублей. Каждый раз она держала деньги у себя в руках, но вносила их по 15 тысяч рублей на сторонние счета, полагая, что досрочно закрывает кредит. По словам потерпевшей, она знала из СМИ об уловках дистанционных мошенников, но звонивший был очень убедителен», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Ещё одну 19-летнюю череповчанку мошенники обманули при совершении покупки в интернете. Девушка нашла объявление о продаже щенка породы шпиц, связалась с продавцом, обсудила детали сделки и выбрала понравившуюся собаку. Далее потерпевшая перешла по ссылке, которую ей предоставила злоумышленница, ввела данные своей карты и секретные коды из приходивших ей смс. После с карты девушки было списано 18 тысяч рублей.

Всего за сутки жители Вологодской области перевели мошенникам 670 тысяч рублей. От действий злоумышленников пострадало 8 человек. Полицейские устанавливают подозреваемых в совершении преступлений.