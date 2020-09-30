Череповчанка взяла в кредит более 500 тысяч рублей и перевела эти деньги мошенникам

30.09.2020 [Общество]

58-летняя жительница Череповца стала жертвой мошенников. Женщина рассказала полицейским, что в течение нескольких дней ей звонил неизвестный, представлявшийся сотрудником «центрального банка», и сообщал, что на её имя оформляются несанкционированные кредиты. Чтобы их отменить, ей якобы нужно было оформить новые кредиты, а деньги перевести на резервный счёт.

«Доверившись, женщина оформляла кредиты и сразу же их переводила на сторонние счета. В итоге с 14 по 21 сентября она перевела мошенникам порядка 530 тысяч рублей. Каждый раз она держала деньги у себя в руках, но вносила их по 15 тысяч рублей на сторонние счета, полагая, что досрочно закрывает кредит. По словам потерпевшей, она знала из СМИ об уловках дистанционных мошенников, но звонивший был очень убедителен», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Ещё одну 19-летнюю череповчанку мошенники обманули при совершении покупки в интернете. Девушка нашла объявление о продаже щенка породы шпиц, связалась с продавцом, обсудила детали сделки и выбрала понравившуюся собаку. Далее потерпевшая перешла по ссылке, которую ей предоставила злоумышленница, ввела данные своей карты и секретные коды из приходивших ей смс. После с карты девушки было списано 18 тысяч рублей.

Всего за сутки жители Вологодской области перевели мошенникам 670 тысяч рублей. От действий злоумышленников пострадало 8 человек. Полицейские устанавливают подозреваемых в совершении преступлений.

 

Тэги: дистанционное мошенничество

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Водитель «Ниссана» погиб в результате ДТП в Череповецком районе
47 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
48 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Два человека пострадали в ДТП на Кирилловском шоссе в Череповце
Частный культурный центр «О» планируют открыть в Вологде в 2024 году
39 пациентов с коронавирусом в Вологодской области находятся в тяжелом состоянии
В Череповце у Соборной горки чуть не утонул второй дебаркадер
Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь
Вологодским работодателям рекомендовали по возможности переводить сотрудников на удаленку
Двое пьяных череповчан избили знакомого и повезли в больницу на его же автомобиле
28.09.2020 [Происшествия]

В Харовске пенсионер угрожал взорвать кафе

952
0
28.09.2020 [Происшествия]

В Череповце виновник ДТП, в котором пострадала пенсионерка, получил условный срок

890
0
23.09.2020 [Общество]

Жизнь в страхе: две вологжанки не могут добиться возбуждения уголовных дел в отношении преследующих их бывших мужей

3239
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанка украла 9 тысяч рублей с карты жителя Санкт-Петербурга, который одолжил ей денег на билет до дома
Череповчанина осудили за покушение на убийство родного брата
Ледовый дворец в Майском откроется после реконструкции в октябре
Депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил прокуратуру проверить законность сноса стелы павшим воинам в Белозерске
12 медалей завоевали вологжане на этапе Кубка мира по ездовому собаководству
В Череповце осудили мужчину, который избивал сына, требуя лучших спортивных результатов
Череповчанка взяла в кредит более 500 тысяч рублей и перевела эти деньги мошенникам
 
25.09.2020 [Общество]

Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь

2511
0
30.09.2020 [БлогоVO]

Расселили 6 квартир, а две остались, как это понимать?

24
0
30.09.2020 [Обзор Прессы]

Вологодские тиктокеры

121
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика