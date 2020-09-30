Череповецкая «Северсталь» проиграла минскому «Динамо»

Череповецкая «Северсталь» уступила минскому «Динамо» 1:4 в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Единственный гол в составе "желто-черных" забил Денис Вихарев в середине третьего периода. Правда к тому времени команда уже проигрывала 0:3, пропустив по шайбе в каждом из трех периодов. А окончательный счет в матче установил минский "динамовец" Кирилл Воронин за 57 секунд до конца матча.

««Динамо» с победой! Хорошая команда. Виден был хороший настрой. Хорошие исполнители. В принципе, при достаточно хорошей нашей игре опять не забиваем в большинстве. Опять не используем те моменты, которые есть. Если в предыдущих играх, мы отскакивали, не забивая в большинстве, то сегодня это был ключевой момент. Надо было забивать 5х3, не забили (во втором периоде, ещё при счёте 0:1 «Северсталь» больше минуты имела преимущество в два игрока, но так и не смогла забить, прим. ред). Поэтому такой результат есть», - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

«Северсталь» весь сентябрь, 9 матчей, чередовала победы и поражения. Такая система позволила "желто-черным" закончить первый осенний месяц на 5 строчке Западной конференции КХЛ. Завтра череповчане примут финский «Йокерит».