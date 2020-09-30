Череповецкая «Северсталь» проиграла минскому «Динамо»

30.09.2020 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» уступила минскому «Динамо» 1:4 в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Единственный гол в составе "желто-черных" забил Денис Вихарев в середине третьего периода. Правда к тому времени команда уже проигрывала 0:3, пропустив по шайбе в каждом из трех периодов. А окончательный счет в матче установил минский "динамовец" Кирилл Воронин за 57 секунд до конца матча.

««Динамо» с победой! Хорошая команда. Виден был хороший настрой. Хорошие исполнители. В принципе, при достаточно хорошей нашей игре опять не забиваем в большинстве. Опять не используем те моменты, которые есть. Если в предыдущих играх, мы отскакивали, не забивая в большинстве, то сегодня это был ключевой момент. Надо было забивать 5х3, не забили (во втором периоде, ещё при счёте 0:1 «Северсталь» больше минуты имела преимущество в два игрока, но так и не смогла забить, прим. ред). Поэтому такой результат есть», - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

«Северсталь» весь сентябрь, 9 матчей, чередовала победы и поражения. Такая система позволила "желто-черным" закончить первый осенний месяц на 5 строчке Западной конференции КХЛ. Завтра череповчане примут финский «Йокерит».

Тэги: ХК «Северсталь»

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Водитель «Ниссана» погиб в результате ДТП в Череповецком районе
47 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
48 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Два человека пострадали в ДТП на Кирилловском шоссе в Череповце
Частный культурный центр «О» планируют открыть в Вологде в 2024 году
39 пациентов с коронавирусом в Вологодской области находятся в тяжелом состоянии
В Череповце у Соборной горки чуть не утонул второй дебаркадер
Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь
Вологодским работодателям рекомендовали по возможности переводить сотрудников на удаленку
Двое пьяных череповчан избили знакомого и повезли в больницу на его же автомобиле
30.09.2020 [Общество]

Власти закупили оборудование для бомбоубежища в аэропорту Великого Устюга

514
0
30.09.2020 [Общество]

Коронавирусный госпиталь Череповца заполнен более чем наполовину

522
0
30.09.2020 [Происшествия]

72-летнего виновника смертельного ДТП в Грязовецком районе осудили условно

424
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанка украла 9 тысяч рублей с карты жителя Санкт-Петербурга, который одолжил ей денег на билет до дома
Череповчанина осудили за покушение на убийство родного брата
Ледовый дворец в Майском откроется после реконструкции в октябре
Депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил прокуратуру проверить законность сноса стелы павшим воинам в Белозерске
12 медалей завоевали вологжане на этапе Кубка мира по ездовому собаководству
В Череповце осудили мужчину, который избивал сына, требуя лучших спортивных результатов
Череповчанка взяла в кредит более 500 тысяч рублей и перевела эти деньги мошенникам
 
25.09.2020 [Общество]

Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь

2511
0
30.09.2020 [БлогоVO]

Расселили 6 квартир, а две остались, как это понимать?

24
0
30.09.2020 [Обзор Прессы]

Вологодские тиктокеры

121
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика