72-летнего виновника смертельного ДТП в Грязовецком районе осудили условно

30.09.2020 [Происшествия]

Грязовецкий районный суд вынес приговор 72-летнему мужчине, по вине которого в ДТП погиб человек. Трагедия произошла 23 марта около 17.40 на 434 километре автодороги Москва-Архангельск.

Как установил суд, пьяный подсудимый за рулем «Волги» выезжал со второстепенной дороги от деревни Михалево и не предоставил преимущество автомобилю «Хенде» под управлением 45-летнего мужчины. В результате аварии 61-летний пассажир «Волги» скончался на месте до приезда скорой помощи. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Пенсионер свою вину в совершении преступления признал полностью.

— Как следует из его показаний, он выпил две большие стопки водки, до этого много лет не пил. Поехал за продуктами, у магазина встретил П., ранее знакомы не были. Тот попросил его подвезти до перекрестка. Он это и сделал, а потом управлял автомобилем под воздействием П., который хватал его за грудки, ругался, наносил удары, не раз хватался за руль. Когда он стал пересекать дорогу, поскольку он должен был уступить, то попросил П. посмотреть, есть ли машины справа, тот сказал: «Никого нет, поехали». Он поехал, произошло столкновение, с каким автомобилем, не видел. Очнулся в реанимации, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

На суде также присутствовал племянник погибшего в ДТП мужчины. Мужчина заявил, что с родственником они поддерживали отношения, когда тот находился на свободе, «но больше 6 месяцев он на воле не бывал, более 40 лет отбывал наказание». Человек он был буйный, всегда ходил с ножами.

В качестве смягчающего наказание обстоятельства в числе других суд признал и противоправность поведения погибшего мужчины, явившегося поводом для преступления (п. з ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

—  Суд с учетом исключительных обстоятельств, связанных с мотивами преступления, назначил Михаилу С. наказание с применением ст. 64 УК РФ (ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи) в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами, на 2 года, — сообщает пресс-служба судов. 

Тэги: ДТП

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