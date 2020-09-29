Житель Великоустюгского района получил условный срок за кражу денег и паспорта собутыльника

29.09.2020 [Общество]

В Великоустюгском районе суд огласил приговор 37-летнему ранее судимому местному жителю, признанному виновным в краже денег и паспорта собутыльника.

Как установлено судом, инцидент произошёл 29 июля 2020 года в квартире потерпевшего в деревне Смоленская Выставка. Обвиняемый похитил из комода 10 тысяч рублей и паспорт, принадлежащие его знакомому, с которым они распивали спиртное. В дальнейшем он намеревался вернуть паспорт за вознаграждение. С похищенным подсудимый скрылся.

«Суд с учетом смягчающих (признание вины, добровольное возмещение причиненного ущерба, принесение извинений потерпевшему) и отягчающего (рецидив преступлений по обоим эпизодам) обстоятельств назначил мужчине окончательное наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев и возложением дополнительных обязанностей», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: пьянка, кража

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