Выставка живописи и графики вологодского художника Олега Иванова откроется в Вологде 1 октября

Персональная выставка художника Олега Иванова «Искусство во время чумы» откроется 1 октября в здании молодёжного центра «ГОРКОМ35» в Вологде.

В экспозицию войдут более 30 работ: живопись и графика, небольшие пейзажные этюды и портреты. Все они посвящены родному городу и его жителям.

- Много выставочных проектов было отменено или перенесено, но не ОНА! - говорит художник.

Торжественное открытие состоится 1 октября в 18:00 по адресу: Вологда, Козлёнская, 2.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

