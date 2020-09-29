Вологжанку оштрафовали на 300 рублей за повреждение автомобиля знакомого

В Вологде суд привлёк к административной ответственности 25-летнюю местную жительницу, признанную виновной в умышленном повреждении чужого имущества.

Как установлено судом, 28 июня 2020 года девушка неоднократно садилась и облокачивалась на капот автомобиля «Chevrolet Cruze», принадлежащий её знакомому, и снимала это на видео. В результате этого на капоте машины появились вмятины. Ущерб составил 13 500 рублей.

Вологжанка признала вину и согласилась возместить ущерб в размере 1500 рублей. Потерпевший не согласился с такой суммой возмещения и намерен взыскать компенсацию в гражданском порядке, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд назначил обвиняемой минимальное наказание в виде административного штрафа в 300 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.