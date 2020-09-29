В парке Культуры и отдыха Череповца демонтируют советское колесо обозрения

Колесо обозрения, отработавшее более 40 лет в парке Культуры и отдыха Череповца, будет демонтировано. Газета «Речь» пишет, что на его месте предприниматели, владеющие аттракционами в парке, установят новое.

Помощник мэра по работе со СМИ Сергей Климушкин рассказал корреспонденту издания, что реконструкция парка начнется весной 2021 года. Точная дата закрытия парка пока неизвестна.

— В мэрии заявили о том, что владельцы аттракционов (с начала 2000-х они были переданы в частные руки) выразили готовность вложиться в обновление парка и установить новые аттракционы, поскольку посещаемость парка возрастет. По словам Сергея Климушкина, связывавшегося с предпринимателями, колесо обозрения также попало в число демонтируемых объектов. Но владельцы заверили, что на его месте будет установлена новая конструкция подобного типа, — говорится в публикации.

Нынешняя конструкция колеса обозрения высотой 30 метров работает в парке с конца 1970-х годов.

Ранее NewsVo сообщал, что череповецкий проект благоустройства парка Культуры и отдыха выиграл в конкурсе Минстроя в категории «Исторические поселения». Теперь город получит 50 млн. рублей на проведение работ.