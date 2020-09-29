Показы Фестиваля уличного кино пройдут в усадьбе Брянчаниновых 3 октября

29.09.2020 [Культура]

Фестиваль уличного кино пройдёт в усадьбе Брянчаниновых в селе Покровское Грязовецкого района 3 октября.

Это мероприятие - ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек, которое проводится на улицах, стадионах и центральных площадях страны с 2014 года. В этом году фестиваль проходит с августа по сентябрь на 700 площадках страны. Так, например, в Череповце показы фестиваля состоялись 18 и 19 сентября. С помощью фонариков телефонов зрители голосуют за лучший фильм. По итогам фестиваля создатели фильма-победителя получат приз - 1 500 000 рублей. 

3 октября в усадебном каретнике в селе Покровское будут показаны лучшие короткометражные фильмы, снятые в прошлые года и новая конкурсная программа. Внеконкурсный показ короткометражных фильмов пройдёт с 11:00 до 14:00, конкурсный показ – с 14:00.

Стоимость билета - 30 рублей.

Село Покровское находится в 28 километрах от Вологды. Добраться туда можно по Новой Московской дороге. У знака Винниково-1 нужно повернуть направо и проехать 7 километров по дороге до усадебного комплекса.

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