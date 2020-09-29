10 октября в Вологде проведут бесплатный семинар по колористике для мастеров народных промыслов

Семинар «Основы цветоведения» пройдёт в вологодском Центре ремёсел 10 октября. Мероприятие рассчитано на мастеров народных художественных промыслов, ремесленников и художников декоративно-прикладного искусства. Проведёт его преподаватель Губернаторского колледжа народных промыслов, художник-колорист Галина Садовская.

В программе семинара будут рассмотрены следующие темы: природа цвета и его характеристики (роль цвета в декоративно-прикладном искусстве, природа цвета); основные закономерности создания цветового строя (основные и производные цвета, механическое и оптическое смешение цветов, спектральные цвета); цветовая гармония и ее варианты (тональное объединение различных цветов); выполнение практических упражнений.

Вход на семинар свободный, но необходима предварительная запись по телефону 8 (8172) 34-33-30.

Начало мероприятия 10 октября в 11:00 в Центре ремёсел по адресу: Вологда, ул. Благовещенская, 20.

