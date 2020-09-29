Работы по строительству третьего этапа улицы Возрождения в Вологде выполнены на 86%

Третий этап улицы Возрождения строится в Вологде в микрорайоне Охмыльцево. Строители уже сформировали 350 метров четырехполосной дороги с тротуарами, газонами и велодорожками, участок завершается разворотным кольцом. Готовность объекта - 86%.

Работы проводятся в рамках нацпроекта, средства выделены из федерального, областного и городского бюджетов.

«Ул. Возрождения станет главной транспортной артерией молодого Южного микрорайона. Так как дорога строилась с нуля, сначала рабочие подготовили все коммуникации: обустроили ливневую канализацию и водоводы. Уже уложен слой щебня, в октябре начнется асфальтирование дорожного полотна и установка освещения», - цитирует пресс-служба городской администрации слова мэра Вологды Сергея Воропанова.

Жители сообщают, что первые отремонтированные участки стали использовать водители фур в качестве стоянки.

«Прорабатываем вариант установки знаков «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор», - отметил Воропанов.

Ранее NewsVo сообщал, что госконтракт стоимостью 41,7 млн. рублей на строительство третьего этапа улицы Возрождения достался ООО "Магистраль". Фирма была единственным участником аукциона.

В сентябре 2019 года в Вологде было завершено строительство второй очереди улицы Возрождения в микрорайоне Южный. Участок протяженностью 485 метров ведет к новому детскому саду «Капелька» и будущим социальным учреждениям.

