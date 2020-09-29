В Бабаевском районе 343 гектара земли могут быть переданы участникам программы «Вологодский гектар»

Из 700 гектаров неиспользуемых сельхозземель в Бабаевском районе, зарезервированных для участников «Вологодского гектара», уже распределили 357 гектаров. Участки можно получить бесплатно и сразу в собственность.

«На примере Бабаевского района мы видим, что сюда стремятся иногородние жители. Есть заявки даже из Ханты-Мансийского автономного округа, — рассказал замгубернатора Эдуард Зайнак. — Участники программы имеют представление о том, как использовать землю, и хотят работать на земле. А мы даем такую возможность, предоставляя бесплатно земельный участок».

В пресс-службе регионального правительства отмечают, что земля, полученная по программе «Вологодский гектар», должна использоваться строго по назначению — для развития сельского хозяйства. Зайнак призвал местных властей помогать участникам программы «всеми доступными средствами».

Как ранее сообщал NewsVo, программа «Вологодский гектар» начала работать в Вологодской области области с 1 апреля 2019 года. Изначально она реализовывалась в трех районах — Вожегодском, Вашкинском и Никольском. Позднее к проекту подключились Бабаевский, Вытегорский и Харовский районы. В рамках первого этапа было подано более 300 заявок на предоставление земельных участков сельскохозяйственного назначения. По 59 из них принято положительное решение, в общей сложности выделено 550 гектаров земель. Первый сертификат на землю вручили фермерам из Никольского района, которые получили 8 гектаров земли для выпаса скота.