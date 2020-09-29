В Вытегорском районе предприниматель вырубил леса на миллион рублей

29.09.2020 [Происшествия]

В Вытегорском районе полицейские раскрыли незаконную рубку леса на территории местного колхоза. Неизвестные спилили 97 деревьев различных пород. Ущерб составил более 1 миллиона рублей.

Подозреваемым в незаконных действиях оказался 45-летний ранее не судимый местный житель. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном.

«Сотрудникам полиции задержанный пояснил, что является частным предпринимателем в сфере лесозаготовок, и таким образом решил дополнительно подзаработать. Вырубленный лес он продал на пилораму за 150 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

По факту незаконной рубки возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы и крупный штраф.

Тэги: вырубка деревьев, черные лесорубы

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