В Вытегорском районе предприниматель вырубил леса на миллион рублей

В Вытегорском районе полицейские раскрыли незаконную рубку леса на территории местного колхоза. Неизвестные спилили 97 деревьев различных пород. Ущерб составил более 1 миллиона рублей.

Подозреваемым в незаконных действиях оказался 45-летний ранее не судимый местный житель. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном.

«Сотрудникам полиции задержанный пояснил, что является частным предпринимателем в сфере лесозаготовок, и таким образом решил дополнительно подзаработать. Вырубленный лес он продал на пилораму за 150 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту незаконной рубки возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы и крупный штраф.