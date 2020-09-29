Подозреваемый в хранении наркотиков череповчанин пытался скрыться от полиции

В Череповце полицейские задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.

«В ходе патрулирования Зашекснинского района города, сотрудниками ППС были замечен мужчина, который вышел из лесного массива, расположенного вдоль реки Шексны. Увидев патрульный автомобиль, молодой человек побежал в противоположную сторону, при этом выбрасывая на ходу какие-то предметы из кармана куртки, но был задержан полицейскими», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.