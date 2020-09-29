Голкипер череповецкой «Северстали» Владислав Подъяпольский признан лучшим вратарём КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков минувшей недели в своих амплуа. Лучшим вратарём признан Владислав Подъяпольский («Северсталь»), одержавший победы в двух матчах недели (в том числе одном гостевом – на ноль). По его воротам нанесено 53 броска (в среднем за игру 26,5), из которых вратарь отразил 96,23% (лучший результат недели). Коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 0,97. «Сухая» серия Подъяпольского составила 107 минут 10 секунд (лучший результат недели), сообщает пресс-служба лиги.



Лучшим защитником недели признан Бреннан Менелл из минского «Динамо». Лучший нападающий недели —- Никита Сошников («Салават Юлаев»), а лучший новичок недели Дмитрий Саморуков из московского ЦСКА.

