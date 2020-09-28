Водитель «Ниссана» погиб в результате ДТП в Череповецком районе

«Ниссан» и «Газель» столкнулись днем 28 сентября на 386 км автодороги Сергиев Посад-Рыбинск-Череповец в Череповецком районе.

По предварительным данным областного УМВД, 53-летний водитель «Ниссан Икстрейл» столкнулся со стоящей впереди «Газелью», под управлением 60-летнего мужчины. Он готовился к маневру «поворот налево».

В результате ДТП водитель «Ниссана» от полученных травм скончался на месте до приезда. Пассажирка «Газели» получила травмы и лечится амбулаторно.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.