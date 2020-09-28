Жителя Верховажья осудили за истязание супруги

В Верховажском районе суд огласил приговор местному жителю, признанному виновным в истязании бывшей жены.

«Суд установил, что с 23.12.2018 г. по 09.10.2019 г. в квартире в с. Верховажье Вологодской области подсудимый в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссор избивал супругу, волочил за волосы, хватал с силой за шею. Тем самым он причинил ей физическую боль и телесные повреждения», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Потерпевшая показала, что начала жить с обвиняемым в 2013 году. Через некоторое время мужчина стал злоупотреблять спиртным и она ушла от него. После он убедил её вернуться и обещал больше не пить, но через 2 месяца снова запил, потерял работу, стал устраивать скандалы и причинять ей побои.

«В 2018 году он занялся сбором металлолома, стал зарабатывать, перестал пить, уговорил ее купить квартиру. В декабре 2018 года они заключили брак. Вечером 23 декабря она с подругой накрывала на стол, так как у подсудимого был день рождения. Он пришел пьяный, стал к ней придираться. В ходе ссоры он ее избил. Подруга все это видела и стала заступаться за нее. Подсудимый успокоился и ушел спать, а она весь вечер проплакала от обиды, так как стол накрывала для него, а он этого не оценил. Она часто ходила на работу в синяках, обращалась в полицию, поскольку боялась супруга, он ее запугивал. Спиртное он употреблял с перерывами в два дня. Скандалы были постоянными, всех уже не помнит. В октябре 2019 года они развелись», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 7 месяцев ограничения свободы. В течение этого срока он не должен покидать пределы Верховажского района и менять место жительства без согласия специализированного надзорного органа. Приговор вступил в законную силу.