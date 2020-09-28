В Череповце украли оргстекло с остановки на улице Боршодской

28.09.2020 [Общество]
В Череповце украли оргстекло с остановки на улице Боршодской

С недавно смонтированной на улице Бордошской в Череповце автобусной остановки украли листы оргстекла. Об этом написал на своей странице в соцсети мэр Вадим Германов. 

— В эти выходные все оргстекло было украдено. Это деяние — высшая степень цинизма, учитывая, что подавляющее большинство пассажиров здесь — люди преклонного возраста, — пишет Германов. 

В мэрии решили ставить на стекла, металлические конструкции и другие элементы городского благоустройства клеймо, которое, в случае кражи имущества, укажет, что оно принадлежит мэрии. 

Тэги: кража
Фото со страницы Вадима Германова

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