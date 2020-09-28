В Череповце украли оргстекло с остановки на улице Боршодской

С недавно смонтированной на улице Бордошской в Череповце автобусной остановки украли листы оргстекла. Об этом написал на своей странице в соцсети мэр Вадим Германов.

— В эти выходные все оргстекло было украдено. Это деяние — высшая степень цинизма, учитывая, что подавляющее большинство пассажиров здесь — люди преклонного возраста, — пишет Германов.

В мэрии решили ставить на стекла, металлические конструкции и другие элементы городского благоустройства клеймо, которое, в случае кражи имущества, укажет, что оно принадлежит мэрии.