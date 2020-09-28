В Череповце виновник ДТП, в котором пострадала пенсионерка, получил условный срок

28.09.2020 [Происшествия]

В Череповце суд огласил приговор 37-летнему местному жителю, признанному виновным в нарушении ПДД, повлёкшем причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Как установлено судом, инцидент произошёл утром 28 января 2020 года. Пьяный подсудимый, находясь за рулём автомобиля «Citroen», приближаясь к перекрёстку улицы Милютина и проспекта Луначарского, нарушил ПДД и не уступил дорогу автомобиля «Ford Focus». Из-за этого произошло столкновение, в результате которого «Ford» выбросило на тротуар, и машина наехала на пешехода – потерпевшую пенсионерку. Травма, полученная женщиной, расценивается как тяжкий вред здоровью.

Подсудимый полностью признал вину, дело слушалось в особом порядке.

«В качестве обстоятельств, смягчающих наказание череповчанину, суд признал совершение преступления впервые, раскаяние в содеянном, оказание помощи потерпевшей непосредственно после совершения преступления, принятие мер к заглаживанию вины (принесение извинений, оказание материальной и иной посильной помощи потерпевшей)», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. С него также взыскано 500 тысяч рублей возмещения материального вреда в пользу потерпевшей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: ДТП, суды

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