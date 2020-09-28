Вологодский депутат Виктор Леухин предложил продлить действие ЕНВД на четыре года

Продлить действие Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на четыре года предлагает руководитель фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Вологодской области Виктор Леухин.

ЕНВД как система налогообложения была законодательно установлена в 2012 году как специальный льготный налоговый режим, направленная на поддержку малого бизнеса. С введением ЕВНД упростился порядок начисления и уплаты налога, что позволило предпринимателям укрепить свое экономическое положение.

Однако в 2021 году его решили упразднить. Между тем, по данным справедливороссов, только в Вологодской области систему использовали 40 процентов индивидуальных предпринимателей.

«С отменой ЕНВД исчезает право выбора, поскольку остается только патентная система, которая не снискала особой популярности у предпринимателей. Сегодня малый бизнес переживает сложные времена, трудно и медленно идёт восстановление экономики после периода вынужденных ограничений, а последствия пандемии будут сказываться еще долго», - обращает внимание Виктор Леухин, который считает необходимым продлить действие ЕНВД на четыре года. «Эта мера позволит стимулировать восстановление и развитие МСП; позволит сэкономить средства на ведение бухгалтерского учета; обеспечит стабильный источник доходов для муниципальных бюджетов», - считает депутат.