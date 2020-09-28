В Харовске пенсионер распылил перцовый баллончик в лицо полицейскому и угрожал взорвать кафе

В Харовске суд заключил под стражу 60-летнего местного жителя, подозреваемого в хулиганстве и применении насилия в отношении полицейского.

Вечером 25 сентября в кафе «Встреча» пенсионер распылил перцовый баллончик в лицо полицейскому. Кроме того, он открыл вентиль баллона с газом и угрожал взорвать заведение.

«Суд принял во внимание, что пенсионер подозревается в причастности к совершению двух преступлений, одно из которых относится к категории тяжких, длительное время злоупотребляет спиртными напитками, в состоянии опьянения ведет себя неадекватно, может оказать давление на свидетелей и потерпевших, скрыться от органов предварительного следствия и суда», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Мера пресечения избрана мужчине по 24 ноября 2020 года включительно. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.