Рисунок в стиле стрит-арт появился на дверях библиотеки в Вологде

Новое оформление появилось у входа в городскую библиотеку на Гагарина, 35.

- У библиотекарей Интеллект-центра была дверь со следами скотча и огромное желание превратить вход в библиотеку во что-то необычное. И у них получилось..., - сообщает сайт Централизованной библиотечной системы Вологды. - Нашли стрит-арт художника Илью Молотова и картинку для эскиза. Меньше, чем за два часа Илья превратил дверь в настоящий арт-объект. Отметим, что Илья учился своему искусству самостоятельно!

Стрит-арт на дверях библиотеки на Гагарина, 35. Фото: https://vk.com/cbsvologda_21

Илья Игнаткевич, который в соцсетях подписывается как Илья Молотов, рассказал NewsVo, что, действительно, рисовать учился сам.

- Да, это так, я не ходил в художку. У меня с детства просто была любовь к рисованию. Как-то лет в 9 я в интернете наткнулся на рисование баллонами, и меня это привлекло. Я начал тренироваться на листах, потом на улице.

Первое оформление стены Илья сделал друзьям семьи и после этого к нему стали обращаться знакомые.

- Дальше пошло как сарафанное радио, - говорит Илья. - И вот уже рисую 14 лет. Пейзажи меня не интересуют, мне нравится что-то посовременнее.

Рисунки Ильи можно часто встретить на стенах в Вологде: в магазинах, барах, спортивных центрах, на детских площадках. Некоторые свои работы он публикует в своей группе в социальной сети.

