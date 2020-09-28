Выставка пастельной живописи Надежды Антоновой работает в Доме Корбакова

Выставка «Север – юг. Надежда Антонова. Пастель» работает в Музейно-творческом центре народного художника России Владимира Корбакова.

Надежда Антонова – художник и педагог. Долгое время она жила в Вологде. По окончании Ярославского художественного училища преподавала в Череповецкой детской художественной школе, с 1985 года жила и работала Вологде, преподавала в Училище художественных промыслов № 15.

- В 2004 году Надежда переехала в Грецию. Сейчас она живёт и работает на Крите и в Афинах, но связи с Вологдой не прерывает, - говорится в анонсе выставки.

Работы Надежды Антоновой находятся в собраниях Вологодской областной картинной галереи, Вологодского государственного архитектурного и художественного музея-заповедника, Кирилло-Белозерского архитектурного и художественного музея-заповедника, а также в музеях Греции, в коллекции клуба «ЮНЕСКО» (Афины), в частных российских и зарубежных коллекциях.

В экспозиции представлены 25 работ в технике пастельной живописи.

Посетить выставку можно до 1 ноября по адресу: Вологда, Октябрьская, 13 со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Выходные – понедельник и вторник.

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