Около 2,5 тысяч жителей Вологодской области потеряли деньги из-за мошенников

В январе–августе 2020 года жертвами мошенников, похищающих деньги дистанционно, стали около 2,5 тысяч жителей Вологодской области. В полиции отмечают, что сумма ущерба по расследуемым делам уже превысила 57 млн. рублей. В 19 случаях злоумышленники за раз похитили у жителей региона более 1 млн. рублей.

— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, на 28,3%. Для сравнения: за восемь месяцев прошлого года совершено 1946 таких преступлений, за этот же период 2020 года — 2496. Увеличивается как их количество, так и сумма ущерба, — рассказал Антон Кольцов.

При этом рост количества преступлений, совершенных дистанционным способом, отмечается в 23 районах области. Наиболее значительный — в Вологде и Череповце, в Великоустюгском, Сокольском, Череповецком, Вологодском, Бабаевском и Устюженском районах.

Раскрытию такого вида преступлений, по словам полицейских, препятствует невозможность оперативного получения информации о счетах мошенников. Так, на чеке при переводе денег мошенникам отсутствует информация о полном номере их счета, — отражаются только первые и последние цифры.

— В связи с этим не представляется возможным наложить арест на счета мошенников. Решением этой проблемы может послужить электронный документооборот между полицией и банками. Такой формат взаимодействия уже налажен с одной из финансовых организаций, и данный опыт предлагается перенять другим представителям банковской сферы, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

При опросах 90% потерпевших от дистанционных хищений рассказали, что знали о таких случаях мошенничества, однако все равно переводили деньги злоумышленникам.