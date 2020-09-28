Мужчина погиб при пожаре в квартире в Соколе

28.09.2020 [Происшествия]

В Соколе при пожаре в однокомнатной квартире дома на улице Шатенево погиб 49-летний мужчина. Сигнал о происшествии поступил в ночь на 28 сентября.

Пламя повредило диван и внутренную отделку комнаты, общая площадь возгорания составила два квадратных метра. 

— Погиб собственник квартиры, мужчина 1971 года рождения. Пострадал мужчина 1980 года рождения. Он получил отравление продуктами горения, термический ожог 2-й степени правой руки и лица, госпитализирован, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии. 

 

Тэги: гибель человека, погиб при пожаре

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