Мужчина погиб при пожаре в квартире в Соколе

В Соколе при пожаре в однокомнатной квартире дома на улице Шатенево погиб 49-летний мужчина. Сигнал о происшествии поступил в ночь на 28 сентября.

Пламя повредило диван и внутренную отделку комнаты, общая площадь возгорания составила два квадратных метра.

— Погиб собственник квартиры, мужчина 1971 года рождения. Пострадал мужчина 1980 года рождения. Он получил отравление продуктами горения, термический ожог 2-й степени правой руки и лица, госпитализирован, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии.