48 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 48 пациентам. Из них пять в Вологде, 18 в Череповце, семь в Вытегорском районе, по четыре в Череповецком и Вожегодском, по два Никольском и Шекснинском, по одному в Кадуйском, Бабаевском, Тотемском, Междуреченском, Белозерском и Вологодском.

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 4 483 пациентам. Большая часть из них — 3 654 — уже выздоровели. Общее количество летальных исходов достигло 46. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 783 человека.