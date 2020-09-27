48 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

27.09.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 48 пациентам. Из них пять в Вологде, 18 в Череповце, семь в Вытегорском районе, по четыре в Череповецком и Вожегодском, по два Никольском и Шекснинском, по одному в Кадуйском, Бабаевском, Тотемском, Междуреченском, Белозерском и Вологодском.

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 4 483 пациентам. Большая часть из них — 3 654 — уже выздоровели. Общее количество летальных исходов достигло 46. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 783 человека.

Тэги: коронавирус

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