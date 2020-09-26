Вологодский композитор Владимир Андреев выпустил новый нотный сборник песен и романсов «Чаша жизни»

26.09.2020 [Культура]

Презентация нового нотного сборника песен и романсов «Чаша жизни» вологодского композитора и автора-исполнителя Владимира Андреева состоится в зале Юношеского центра имени Тендрякова в Вологде 27 сентября.

– Владимир Викторович Андреев – коренной вологжанин, родился в 1950 году, - рассказывают о нём организаторы мероприятия. – Он пишет музыку с 1970-х годов. Владимир Андреев является автором многих лирических и детских песен на стихи известных поэтов, песен к театральным постановкам, телевизионным фильмам. Многие песни написаны композитором на стихи вологодских авторов – Николая Рубцова, Александра Яшина, Виктора Коротаева, Сергея Викулова, Ольги Фокиной и других. Так, например, детские песни Владимира Андреева звучали в передачах Центрального телевидения «На балу у Золушки», «Утренняя звезда», «Музыкальный клуб». Выпущен аудиодиск и пять нотных сборников песен для детей, лирических песен и романсов.

На презентации нового нотного сборника прозвучат песни и романсы на стихи Константина Бальмонта, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, вологодских авторов Виктора Коротаева, Владимира Кудрявцева, Татьяны Новиковой и других поэтов.

Начало презентации 27 сентября в 15:00 по адресу: Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 7, 1 этаж, зал № 6.

Вход свободный.

(6+)
 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Маршрут автобуса №37Э в Вологде изменят с 1 октября
В Вологде 14-летний мальчик умер, вдыхая газ
Жизнь в страхе: две вологжанки не могут добиться возбуждения уголовных дел в отношении преследующих их бывших мужей
Два человека пострадали в ДТП на Кирилловском шоссе в Череповце
Частный культурный центр «О» планируют открыть в Вологде в 2024 году
Вологда обогнала Череповец по количеству новых случаев коронавируса за сутки
В Череповце у Соборной горки чуть не утонул второй дебаркадер
Жильцов аварийного дома в Вологде отключили от газа
«Горстройзаказчик» незаконно поставил забор на тротуарах улиц Козленская и Галкинская в Вологде
В Великоустюгском районе жители жалуются на состояние дороги от Лодейки до Благовещенья
23.09.2020 [Общество]

«Горстройзаказчик» незаконно поставил забор на тротуарах улиц Козленская и Галкинская в Вологде

2022
0
24.09.2020 [Происшествия]

В Череповце у Соборной горки чуть не утонул второй дебаркадер

2118
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодский композитор Владимир Андреев выпустил новый нотный сборник песен и романсов «Чаша жизни»
Презентация книжной серии "Мастерской Антона Чёрного" пройдёт в Вологодской областной библиотеке 27 сентября
47 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Двое пьяных череповчан избили знакомого и повезли в больницу на его же автомобиле
Парламентская ассоциация Северо-Запада России одобрила изменения в закон о национальных парках
Вологодские полицейские задержали жителя Ярославля, подозреваемого в мошенничестве с продажей колес
Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь
 
25.09.2020 [Общество]

Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь

1404
0
26.09.2020 [БлогоVO]

Жители Белозерска возмущены варварским уничтожением Мемориала в честь воинов, павших в годы ВОВ

289
0
19.09.2020 [Обзор Прессы]

Убийство спровоцировала свадьба?

3611
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика