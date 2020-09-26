Вологодский композитор Владимир Андреев выпустил новый нотный сборник песен и романсов «Чаша жизни»

Презентация нового нотного сборника песен и романсов «Чаша жизни» вологодского композитора и автора-исполнителя Владимира Андреева состоится в зале Юношеского центра имени Тендрякова в Вологде 27 сентября.

– Владимир Викторович Андреев – коренной вологжанин, родился в 1950 году, - рассказывают о нём организаторы мероприятия. – Он пишет музыку с 1970-х годов. Владимир Андреев является автором многих лирических и детских песен на стихи известных поэтов, песен к театральным постановкам, телевизионным фильмам. Многие песни написаны композитором на стихи вологодских авторов – Николая Рубцова, Александра Яшина, Виктора Коротаева, Сергея Викулова, Ольги Фокиной и других. Так, например, детские песни Владимира Андреева звучали в передачах Центрального телевидения «На балу у Золушки», «Утренняя звезда», «Музыкальный клуб». Выпущен аудиодиск и пять нотных сборников песен для детей, лирических песен и романсов.

На презентации нового нотного сборника прозвучат песни и романсы на стихи Константина Бальмонта, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, вологодских авторов Виктора Коротаева, Владимира Кудрявцева, Татьяны Новиковой и других поэтов.

Начало презентации 27 сентября в 15:00 по адресу: Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 7, 1 этаж, зал № 6.

Вход свободный.

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