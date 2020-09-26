Презентация книжной серии "Мастерской Антона Чёрного" пройдёт в Вологодской областной библиотеке 27 сентября

Презентация книжной серии Мастерской Антона Чёрного «Своими словами» состоится в Вологодской областной библиотеке имени Бабушкина 27 сентября. Открывают эту серию два поэтических сборника – «Аммонит» московского автора Татьяны Пучко и «Печальный снеговик» вологжанки Марии Гладциновой.

- Для Марии Гладциновой это первая книга, но я о таком продолжении серии мог только мечтать, - говорит издатель Антон Чёрный. - Специально для нашего издания небольшое эссе-послесловие написала Мария Маркова, автор известный и многим отмеченный.

Мария Гладцинова живёт в Вологде. Её стихотворения публиковались в «Литературной газете», в журналах «Урал», «Новая литература», на сайтах Textura, Polutona, «Сетевая словесность», «Прочтение», в сборниках финалистов премии «Лицей» (2020) и участников XVII Форума молодых писателей России (2019). Дебютная книга включает стихотворения 2015–2020 годов.

Книга издана при финансовой поддержке Министерства культуры России и техническом содействии Союза российских писателей.

На презентации Антон Чёрный расскажет о первых выпусках серии и о планах её развития, а Мария Гладцинова прочитает стихи из книги «Печальный снеговик».

Начало презентации 27 сентября в 17:00 по адресу: Вологда, ул. Марии Ульяновой, 7, 1-й этаж, зал №6.

Вход свободный.

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