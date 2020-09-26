47 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 47 пациентам. Из них 16 в Череповце, 13 в Вологде, девять в Череповецком районе, четыре в Устюженском, два в Вытегорском, по одному в Грязовецком, Харовском и Шекснинском районах.

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 4 435 пациентам. Большая часть из них — 3 647 — уже выздоровели. Общее количество летальных исходов достигло 46 - плюс один за сутки. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 742 человека.