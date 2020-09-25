Двое пьяных череповчан избили знакомого и повезли в больницу на его же автомобиле

В Череповце полицейские задержали двух местных жителей, избивших знакомого. Драка произошла возле дома на улице Набережной. Свидетель инцидента рассказал полицейским, что двое мужчин посадили избитого в автомобиль «Датсун» с иногородними номерами и увезли в неизвестном направлении.

Схожий по приметам автомобиль полицейские заметили в районе улицы Набережной. Водитель свернул в один из дворов. Вскоре из водительской и пассажирской дверей выбежали двое мужчин. Их задержали на входе в один из подъездов.

«В ходе разбирательств сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что компания мужчин выпивала в квартире. Позже, выйдя на улицу, между знакомыми возник словесный конфликт, который перерос в драку. В ходе перепалки один из друзей упал и ударился головой об асфальт, разбив затылок. Вместо того чтобы вызвать медиков, товарищи погрузили пострадавшего в салон его же автомобиля и поехали в больницу, но увидев экипаж ППС, водитель развернулся и направился обратно во двор», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Задержанными оказались 29-летний и 30-летний череповчане. Пострадавшему оказали первую помощь. Мужчина отказался привлекать своих товарищей к ответственности за причинение ему физического вреда.

29-летний задержанный, который был за рулём, ранее уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. За повторное аналогичное нарушение ему грозит до 2 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

На задержанных также составили административный протокол за хулиганство.