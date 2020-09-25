Парламентская ассоциация Северо-Запада России одобрила изменения в закон о национальных парках

Заседание комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам прошло 25 сентября в Вологде. В повестку включили ряд актуальных вопросов, среди них — внесение изменений в федеральный закон о национальных парках.

«Это второй раз за все время работы парламентской ассоциации, когда мы принимаем заседание комитета. В прошлом году мы отметили 25 лет ассоциации. Все эти годы подтвердили, что ПАСЗР — очень важная площадка, где обсуждаются актуальные проблемы не одного региона, а всего Северо-Запада», — сказал, открывая заседание, заместитель председателя Законодательного Собрания Вологодской области, член фракции «Единая Россия» Роман Заварин.

Национальные парки — особо охраняемые государством территории. Жесткие ограничения, действующие на территории нацпарков, создают серьезные трудности для развития районов, для нормальной жизни граждан. В Вологодской области с этими сложностями столкнулись более 13 тысяч жителей Кирилловского района. В такой ситуации находятся 314 тысяч человек в 27 регионах страны.

Люди не могут распоряжаться своей землей, строить дома, реализовать право на земельный сертификат, получить новое жилье по программе переселения. Напомним, с такими жалобами граждане обращались к председателю Законодательного Собрания Андрею Луценко во время его поездки в Кирилловский район. Как рассказала на встрече с парламентарием местная жительница Ольга Шалыгина, молодежь хочет жить у себя на родине. Однако, чтобы получить разрешение на строительство собственного дома, приходится пройти больше десятка судов.

«В таких условиях трудно предотвратить отток молодежи из района. В целом местные жители потеряли право распоряжаться имуществом, нарушаются их конституционные права. Ограничения сдерживают развитие целого района. Нельзя построить детский сад, провести газ и т. д. Этой проблеме уже около 10 лет. Ее не удавалось решить до последнего времени, пока к работе не подключился заместитель председателя Совета Федерации, сенатор, Юрий Воробьев. Разработан законопроект, который внесен в Государственную Думу. В июле, на заседании сессии Законодательного Собрания Вологодской области мы его поддержали», — отметил Андрей Луценко.

Как прозвучало сегодня на заседании ПАСЗР, с подобными ограничениями сталкиваются и в других регионах, на территории которых расположены национальные парки. Члены Парламентской ассоциации также решили законопроект поддержать.