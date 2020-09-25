Законопроект о национальных парках может быть принят в России в этом году

25.09.2020 [Общество]

Работа над законопроектом о национальных парках стала темой встречи вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьева и председателя Законодательного собрания Вологодской области Андрея Луценко.

Обсуждался вопрос рассмотрения Парламентской Ассоциацией Северо-Запада федерального законопроекта о защите прав граждан — жителей национальных парков.

Как ожидается, законопроект может быть принят в этом году. В поддержку этого решения высказались депутаты Законодательного Собрания Вологодской области.

Проект федерального закона, предоставляющий возможность передавать земельные участки в областную, муниципальную собственность и, в конечном счете, в собственность граждан, был подготовлен по инициативе заместителя председателя Совета Федерации Юрия Воробьева.

Он позволит решить проблему жителей, проживающих на территории национальных парков. Сейчас из-за существующих ограничений люди не могут строить дома, воспользоваться материнским капиталом, органы местного самоуправления с большими сложностями реализуют программу по переселению из ветхого и аварийного жилья, не могут предоставлять участки многодетным семьям, строить культурные и социальные объекты. В Вологодской области с этими сложностями столкнулись более 13 тысяч жителей Кирилловского района.

«Этой проблеме уже около 10 лет. Ее не удавалось решить до последнего времени, пока к работе не подключился заместитель председателя Совета Федерации, сенатор, Юрий Воробьев. В июле на внеочередной сессии ЗСО мы поддержали проект закона, — пояснил Андрей Луценко. — Однако этот вопрос затрагивает не только наш регион. Губернатор области Олег Кувшинников обратился к депутатам с просьбой провести обсуждение законопроекта на Парламентской Ассоциации Северо-Запада. Мы поддержали это предложение. Сегодня в Законодательном Собрании области профильный комитет рассматривает этот вопрос».

Добавим, что инициатива прошла согласование Правительства России и поступила на рассмотрение в Государственную Думу. Первое чтение законопроекта ожидается в ближайшие дни.

Материал опубликован в рамках договора с Законодательным собранием Вологодской области 

Тэги: законопроект

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