Вологодские полицейские задержали жителя Ярославля, подозреваемого в мошенничестве с продажей колес

Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении жителей Вологодской, Ярославской и Костромской областей.

Один из пострадавших от действий задержанного — житель Шекснинского района — рассказал полицейским, что работает водителем. Во время одного из рейсов на стоянке к нему подошёл мужчина и предложил купить новые колёса на фуру за полцены. Они обменялись номерами телефонов и договорились встретиться в Вологде.

«Через неделю новый знакомый позвонил заявителю и сообщил, что будет в областной столице и может помочь ему с покупкой колес. Встретившись, мужчина попросил предоплату, пообещав привезти колеса в течение получаса. Заявитель передал ему деньги в сумме 30 тысяч рублей и стал ждать. Спустя час мужчина перестал выходить на связь, телефон был недоступен», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Подозреваемого, которым оказался 51-летний ранее судимый житель Ярославля, задержали и доставили в Вологду, где он признался в содеянном. Установлено, что жертвами мужчины стали жители Вологодской, Ярославской и Костромской областей.

«Основной схемой мошенничества подозреваемого была продажа несуществующих товаров. Со своими жертвами он знакомился на улице и в сети интернет. Войдя в доверие граждан, он просил предоплату за товар, а получив её, переставал выходить с ними на связь», — сообщает пресс-служба областного УМВД

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.