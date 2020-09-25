Житель Харовска украл металл из здания очистных сооружений, чтобы рассчитаться с долгами

В Харовске полицейские задержали 49-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в краже металла и оборудования из здания недействующих очистных сооружений в селе Шапша. Сумма ущерба составила более 22 тысяч рублей.

«Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Сотрудникам полиции задержанный рассказал, что у него был долг перед знакомым, вернуть который он не мог. Зная, что в нефункционирующем здании очистных сооружений осталось оборудование, подозреваемый решил пойти на преступление. Похищенные металлические изделия и оборудование он сдал в ближайший пункт приема металла, а вырученные деньги передал знакомому в счет долга», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.