Директора учреждения культуры в Череповецком районе оштрафовали за нецелевое использование бюджетных средств

В Череповецком районе прокуратура выявила нарушения бюджетного законодательства в работе МБУК «Нелазское социально-культурное объединение».

«Надзорными мероприятиями выявлены факты нецелевого использования средств бюджета поселения на общую сумму более 250 тысяч рублей, а именно: денежные средства, выделенные в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, учреждением были израсходованы на цели, непосредственно не связанные с оказанием муниципальных услуг. Кроме того, со стороны администрации поселения (учредителя) и учреждения культуры выявлены факты нарушения требований действующего законодательства в части управления и распоряжения муниципальным имуществом, несвоевременного принятия и внесения изменений в муниципальные правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения культуры», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.