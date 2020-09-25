Директора учреждения культуры в Череповецком районе оштрафовали за нецелевое использование бюджетных средств

25.09.2020 [Общество]

В Череповецком районе прокуратура выявила нарушения бюджетного законодательства в работе МБУК «Нелазское социально-культурное объединение».

«Надзорными мероприятиями выявлены факты нецелевого использования средств бюджета поселения на общую сумму более 250 тысяч рублей, а именно: денежные средства, выделенные в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, учреждением были израсходованы на цели, непосредственно не связанные с оказанием муниципальных услуг. Кроме того, со стороны администрации поселения (учредителя) и учреждения культуры выявлены факты нарушения требований действующего законодательства в части управления и распоряжения муниципальным имуществом, несвоевременного принятия и внесения изменений в муниципальные правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения культуры», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Главе Нелазского сельского поселения было вынесено представление об устранении нарушений, которое было удовлетворено. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Директора МБУК «Нелазское социально-культурное объединение» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Тэги: дом культуры

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