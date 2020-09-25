В Вологде стажер СИЗО за взятки проносил осуждённому мобильные телефоны

25.09.2020 [Общество]

В Вологде следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего стажёра следственного изолятора, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, один из осуждённых, содержащихся в СИЗО, попросил обвиняемого принести ему мобильные телефоны и комплектующие к ним за денежное вознаграждение и помощь в приобретении препаратов для наращивания мышц, оборот которых ограничен на территории РФ.

«Обвиняемый согласился и, поддерживая дружеские отношения с осужденным, летом 2018 года, злоупотребляя должностными полномочиями, проносил на режимную территорию учреждения запрещенные предметы, которые передавал осужденному, за что получал денежное вознаграждение, перечисленное на его счет. Всего за свои незаконные действия в виде проноса пяти сотовых телефонов, зарядного устройства, сим-карты и смарт-часов на режимную территорию обвиняемый получил взятку в общей сумме 4 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Связь подозреваемого и осуждённого вскрылась, когда у последнего нашли сим-карту, запрещённую на территории изолятора. Дело готовится к передаче в суд для рассмотрения по существу.

 

Тэги: СИЗО

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