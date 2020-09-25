Два человека пострадали в ДТП на Кирилловском шоссе в Череповце

25 сентября в Череповце на Кирилловском шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Два человека получили травмы.

По данным городского отдела ГИБДД, водитель "Тойоты" при перестроении не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем "Лада Приора". В итоге "Лада" оказалась на встречной полосе, где произошло лобовое столкновение с автомобилем "Шевроле Лачетти". После удара отечественное авто загорелось, пламя было потушено очевидцами до приезда МЧС.

В результате ДТП пострадали водитель "Лады" и водитель "Шевроле". Обе после осмотра бригадой "скорой" были оставлены на месте происшествия.