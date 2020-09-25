В России молодым мамам разрешат получать дополнительное бесплатное образование по месту пребывания

25.09.2020 [Общество]

Госдума России в первом чтении приняла законопроект, снимающий ограничения для получения профобразования молодыми мамами, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.

Так, в рамках нацпроекта «Демография» молодые мамы, находящиеся в декретном отпуске, могут получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по востребованным на рынке труда профессиям. Для этого, согласно действующей норме, им нужно обратиться в центр занятости по месту регистрации.

«Законопроект направлен на то, чтобы снять это ограничение. В результате молодая мама сможет написать заявление в любой центр занятости по месту пребывания, ведь жизненные ситуации бывают разные, — отметил председатель Законодательного Собрания области, секретарь ВРО партии „Единая Россия“ Андрей Луценко. — Также законопроектом устанавливается обязанность для центров занятости обеспечивать молодым мамам такое направление именно по востребованным на рынке труда профессиям. Это значит, что в дальнейшем женщине будет проще устроиться на новую работу по выбранной ей специальности».

По словам Андрея Луценко, в Вологодской области этот законопроект будет особенно актуален для мам, которые прописаны в районах области, а живут и работают в городах. Для них существенно расширятся возможности для получения образования.

Материал опубликован в рамках договора с Законодательным собранием Вологодской области 

Тэги: образование, нацпроекты

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