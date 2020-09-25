Благотворительный «Гражданский выходной» пройдёт 26 сентября в Вологде

Гражданский выходной «Добрая Вологда» пройдёт в очередной раз 26 сентября. Несколько общественных и благотворительных организаций объединяются для проведения этого мероприятия. Плата за участие - доброе дело.

- Гости городского выходного узнают, как разобраться в «тайнах» квитанции ЖКХ и как грамотно оказать неотложную помощь, научатся вязать губки для мытья посуды из старой одежды и постигнут азы самообороны и стрелкового дела. Для детей будет работать специальная игровая зона и творческие мастер-классы, - говорится в анонсе мероприятия.

В качестве входного билета на городской выходной принимается благотворительная помощь. Гостям предлагается на свое усмотрение выбрать, кому и в каком объеме оказать поддержку. На входе будут установлены специальные контейнеры для сбора:

- пластиковых крышечек (проект «Крышки-Иришки»)

- сладостей для домов престарелых (акция «Конфетки-Бараночки»)

- канцтоваров для детей из нуждающихся семей (Школьная ярмарка «Круговорот»)

- пряжи и принадлежностей для вязания (Клуб «28 петель»)

- игрушек для детей, находящихся на лечении («Коробка храбрости»).

Мероприятие состоится 26 сентября с 10:00 до 14:00 по адресу: Советский проспект, 35а. Информация по телефону: (8172) 75-80-95.

Обратите внимание, что на мероприятие действует обязательная предварительная регистрация по ссылке. Прием гостей будет вестись по журналу предварительной регистрации с обязательной термометрией.

Акция «Гражданский выходной» проводится в рамках проекта «Социально-информационный центр «Добрая Вологда», который реализуется Фондом поддержки гражданских инициатив при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

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