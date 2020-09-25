Оперштаб: в Вологодской области 731 активный случай коронавируса

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 45 пациентам. Из них 19 в Череповце, 11 в Вологде, шесть в Череповецком районе, по два в Кадуйском, Шекснинском и Бабаевском, по одному в Устюженском, Вытегорском и Вожегодском.

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 4 388 пациентам. Большая часть из них — 3 612 — уже выздоровели. Общее количество летальных исходов достигло 45. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 731 человек.