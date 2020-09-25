Выставка трёхстиший хокку, запечатлённых в акварелях, откроется в Центре писателя Белова в Вологде 25 сентября

Выставка «Поэзия акварели» откроется в Центре писателя Белова в Вологде 25 сентября. В ее экспонатах переплелись поэзия и живопись. «Поэзия акварели» – это совместный проект художников Веры и Наталии Шашериных и автора хокку Надежды Юровой.

Сестры Шашерины пишут в технике акварельной и пастельной графики, предпочитают писать в жанре пейзажа и натюрморта. Тема северной деревни и русской природы является любимой в их творчестве. Вдохновением для сестер являются родные места, красивые ландшафты, музыка и литература.

– Несмотря на то, что интерес к изобразительному искусству у сестёр возник недавно, молодые художники уже поучаствовали в нескольких городских и областных выставках. За 5 лет занятий изобразительным искусством сестры создали более 100 работ, – рассказывают организаторы выставки.

Автор трёхстиший Надежда Юрова – сама предложила художникам написать картины по мотивам хокку. Сёстры поддержали её идею, так родился проект «Поэзия акварели».

– Мы решили, что свои хокку я не буду выставлять в интернете или печатать до момента, пока художницы не напишут весь цикл, – говорит надежда Юрова.

Сёстрам удалось воплотить эмоции стихотворения в живописи и перенести образы на свои полотна. Теперь увидеть результаты сотворчества художников и поэта сможет любой желающий на выставке «Поэзия акварели» в Центре писателя Василия Ивановича Белова.

Открытие выставки состоится 25 сентября в 17.00 часов по адресу: Вологда, ул. Щетинина, 5.

Посетить выставку можно будет до 30 ноября по будням с 10.00 до 19.00 и с 10.00 до 18.00 в субботу, воскресенье – выходной день.