Убийц пенсионерок в Вологде приговорили к 20 и 17 годам колонии

Вологодский областной суд 25 сентября огласил приговор двум 21-летним местным жителям, признанным виновными в убийствах двух пенсионерок из корыстных побуждений, разбойных нападениях, поджоге и краже.

— Приговором суда с учетом вердикта подсудимым назначено наказание в виде 20 и 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Как NewsVO сообщал ранее, подсудимых задержали в ноябре 2019 года по подозрению в убийстве 81-летней пенсионерки, которая пропала из своей квартиры на улице Болонина. Они признались в содеянном и указали место, где они захоронили тело задушенной потерпевшей. Из квартиры женщины молодые люди похитили 24 тысячи рублей и ювелирные украшения.

Позднее выяснилось, что подсудимые также причастны к гибели 80-летней пенсионерки, тело которой нашли 6 сентября 2019 года в сгоревшей квартире на улице Дзержинского. Экспертиза показала, что погибшая была задушена. Из её квартиры подсудимые украли 200 рублей, набор десертных ложек, два стеклянных стакана с подстаканниками, утюг и робот-пылесос. После убийства и кражи подсудимые купили на заправке бензин, вернулись в квартиру и подожгли её.

Часть похищенного имущества в ходе следствия удалось обнаружить у одного из обвиняемых, а также при обыске в его квартире и машине. Он отрицал, что был в квартире первой убитой, но его ДНК удалось обнаружить на изъятых на месте происшествия ключах.

Присяжные признали одного из молодых людей виновным и не заслуживающим снисхождения. Второго фигуранта также признали виновным, но заслуживающим снисхождения по одному из эпизодов разбойного нападения. На основании вердикта присяжных суд вынес приговор, определив вид и размер наказания.