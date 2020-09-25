Грязовчанин через суд взыскал с Министерства финансов России 115 тысяч рублей

В Грязовецком районе суд рассмотрел иск местного жителя к Министерству финансов РФ о возмещении ему имущественного вреда, причинённого необоснованным уголовным преследованием.

«В обоснование указал, что 5 сентября 2019 года дознаватель МО МВД России «Грязовецкий» направил ему уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), а 14 октября 2019 года уголовное дело в отношении него было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Затем уголовное дело было возобновлено и 27 января 2020 года повторно прекращено», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд обязал Минфин возместить мужчине 115 тысяч рублей, потраченные на услуги адвоката и представителя. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.