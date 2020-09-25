Череповецкая «Северсталь» проиграла московскому ЦСКА со счетом 0:5

Череповецкая «Северсталь» потерпела разгромное поражение от московского ЦСКА в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Матч против столичных "армейцев" завершал для «Северстали» длинную, четырехматчеввую выездную серию, в которой череповчане набрали пять очков, одержав две победы, а ещё в одной игре уступив в серии послеметчевых буллитов. Разжиться очками накануне "желто-черным" не удалось. «Северсталь» проиграла московскому ЦСКА со счетом 0:5, потерпев самое крупное поражение от столичных "армейцев" с октября 2015 года. Тогда, тоже в Москве, череповчане уступили со счетом 1:7.

«Хочется поздравить ЦСКА с победой. Они были сегодня быстрее, сильнее. Всё соответствует стандартам, так сказать: бюджету команды и положению в обществе. К сожалению, пока так и есть. Хочется, конечно, прыгнуть выше головы и обыграть. Будем стараться работать – может и получится. Надо верить в это», - сказал после матча главный тренер «Северсталь» Андрей Разин.

Следующий матч «Северсталь» проведет в воскресение, приняв на своем льду казанский «Ак Барс»