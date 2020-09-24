Двое вологжан предстанут перед судом за нападение на полицейских во время задержания

24.09.2020 [Происшествия]

В Вологде завершилось следствие по делу двух вологжан, обвиняемых в нападении на полицейских во время задержания.

По версии следствия, инцидент произошёл 8 февраля 2020 года около 23:30. Полицейские прибыли к подъезду дома на улице Костромской по сообщению о нарушении общественного порядка. Там группа молодых людей распивала спиртное.

«Сотрудники полиции начали проверку их документов, потребовав не покидать место происшествия. Однако 23-летний вологжанин попытался скрыться, ему преградил дорогу полицейский. Ударив его молодой человек вырвался, ударил другого полицейского и выбежал из подъезда на улицу. В ходе задержания продолжил сопротивляться и наносить стражу правопорядка удары руками и ногами. 25-летний приятель нарушителя попытался оказать ему помощь и нанес полицейскому удар ногой, а его знакомый, схватив обеими руками левую ногу сотрудника полиции, стал ее выкручивать, причиняя боль. В ходе борьбы один из нарушителей также нанес удар ногой полицейскому по голове, а второй – обхватив шею второго полицейского, стал ее сдавливать. Стражи правопорядка применили к нарушителям специальные средства и доставили их в отдел полиции», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: нападение, напал на полицейского

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