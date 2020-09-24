В Вологде пенсионерка взяла в кредит миллион рублей и перевела деньги мошенникам

В Вологде 61-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. Неизвестные позвонили ей на телефон и, представившись работниками службы безопасности банка, сообщили о подозрительных операциях с её банковским счётом.

«Для сохранения средств преступники убедили женщину оформить кредит, затем обналичить деньги и перевести на несколько банковских счетов. Женщина выполнила все требования лже-сотрудников банка и лишилась всех денег, а это сумма более одного миллиона рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

От аналогичного вида мошенничества пострадала 21-летняя учительница начальных классов из Вологды. Она перевела злоумышленникам 62 тысячи рублей.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали 15 заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от действий мошенников. Общий ущерб составил около 2 340 000 рублей.