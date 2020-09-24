Презентация книги Геннадия Сазонова «На огневой черте» состоится в Вологде 24 сентября

Презентация книги Геннадия Сазонова «На огневой черте. Повести, стихи, рассказы, публицистика» состоится в Центре писателя Белова в Вологде 24 сентября. Новая книга посвящена 75-летию Победы.

– Автор работал над книгой более 20 лет и собрал под одной обложкой произведения о Великой Отечественной войне. В основе произведений – исторические факты и воспоминания фронтовиков. Выдающиеся советские полководцы Иван Конев, Николай Ватутин, Павел Ротмистров, Василий Швецов и другие – в числе героев этой книги, – говорится в анонсе мероприятия на сайте Центра писателя Белова.

Геннадий Сазонов – известный в Вологде писатель, автор стихов, художественных произведений и исторических исследований.

24 сентября в 16.00 часов в Центре Белова по адресу: Вологда, ул. Щетинина, 5 писатель расскажет о работе над книгой и ответит на вопросы читателей. Все желающие смогут получить автограф автора.

Количество мест ограничено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Подробную информацию вы можете получить по телефонам: 8 (8172) 51-50-10, 53-30-80.