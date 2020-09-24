Сотрудников Вологодского подшипникового завода поздравили с профессиональным праздником

24.09.2020 [Общество]

Председатель Законодательного собрания Вологодской области, секретарь ВРО партии «Единая Россия» Андрей Луценко поздравил с грядущим профессиональным праздником сотрудников Вологодского подшипникового завода.

«Мне очень приятно быть сегодня здесь и поздравить вас с профессиональным праздником, поскольку я сам производственник, на разных должностях долгие годы сотрудничал с Вологодским подшипниковым заводом: работая в компании „Северсталь“, занимая посты в Правительстве области и Законодательном Собрании, — отметил Луценко. — Меняется экономическая ситуация, но ваше предприятие остается одним из лидеров по производству подшипников на территории Российской Федерации. Даже сейчас, в непростых условиях пандемии. Введенные ограничения накладывают отпечаток не только на нашу жизнь, но и на производство, бизнес и экономику. Но вы доказали, что бы не происходило в стране и мире, вы стремитесь развивать производство, уделяете большое внимание клиентам, видите перспективы и стремитесь к большему. Уважаемые заводчане! Я поздравляю вас с профессиональным праздником, счастья вам и крепкого здоровья».

В 2019 году Вологодский подшипниковый завод произвел более 9,5 миллионов изделий. Продукция предприятия поставляется практически на все заводы России и бывшего СНГ. В настоящее время ассортимент превышает более 3,5 тысяч номенклатурных единиц. На заводе трудится более двух тысяч человек. В том числе несколько семейных династий, многие сотрудники посвятили производству всю свою жизнь.

Построенный почти полвека назад, ВПЗ сохранил лидирующие позиции среди предприятий подшипниковой отрасли России и стран СНГ по объемам производства. Продукция завода поставляется предприятиям автомобилестроения, сельхозтехники, металлургии, нефтехимической и горнодобывающей промышленности, станкостроения, электротехники, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, а также экспортируются в десятки стран мира. 

Как сообщает пресс-служба Заксобрания,  в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню машиностроителя, который в этом году будет отмечаться 27 сентября, Андрей Луценко вручил награды областного парламента лучшим сотрудникам предприятия.

Материал опубликован в рамках договора с Законодательным собранием Вологодской области  

Тэги: подшипники, ВПЗ

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