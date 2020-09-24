Патент на новый способ отопления зимних теплиц получили ученые из Вологды и Череповца

Патент на новый способ лучистого отопления зимних теплиц получила группа ученых из Вологды и Череповца.

- Совместно с учёными и коллегами из Вологодского государственного университета и Череповецкого государственного университета получен патент РФ на изобретение «Способ лучистого отопления зимней теплицы», - поделился новостью на своей странице в социальной сети Председатель Комиссии по ЖКХ, градостроительству, экологии Общественной палаты Вологодской области Сергей Клопов.

По его словам, инновационная разработка может применяться для обогрева культивационных сооружений, предназначенных для круглогодичного выращивания сельскохозяйственных культур в защищённом грунте.

На вопрос о преимуществах этого способа отопления теплиц Сергей Клопов ответил: