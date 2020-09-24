Патент на новый способ отопления зимних теплиц получили ученые из Вологды и Череповца

Патент на новый способ лучистого отопления зимних теплиц получила группа ученых из Вологды и Череповца.
- Совместно с учёными и коллегами из Вологодского государственного университета и Череповецкого государственного университета получен патент РФ на изобретение «Способ лучистого отопления зимней теплицы», - поделился новостью на своей странице в социальной сети Председатель Комиссии по ЖКХ, градостроительству, экологии Общественной палаты Вологодской области Сергей Клопов.
По его словам, инновационная разработка может применяться для обогрева культивационных сооружений, предназначенных для круглогодичного выращивания сельскохозяйственных культур в защищённом грунте.
На вопрос о преимуществах этого способа отопления теплиц Сергей Клопов ответил:
- Кратко: обогрев зимних теплиц газовыми инфракрасными излучателями с предварительным нагревом наружного воздуха. Достоинство: можем греть круглый год теплицу и даже там, где холодно (Север). Газ - самый дешёвый (при условии, что он подведён). Потом традиционное водяное отопление. Потом эл-во (самое дорогое). + Продукты сгорания газа можем частично применять для подпитки грунта (земли) в теплице.