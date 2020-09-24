Пьяный военнослужащий части в Федотово угнал ЗИЛ и врезался в здание

Вологодский гарнизонный военный суд вынес решение по делу об угоне ЗИЛа из военной части в поселке Федотово. В совершении преступления обвинялся военнослужащий по контракту.

По версии следствия, днем 7 июля пьяный мужчина, находясь на территории военной части, угнал ЗИЛ-131Н и поехал на нем в направлении аэродрома. Не сумев справиться с управлением, подсудимый врезался в помещение контрольно-пропускного пункта части. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о неправомерным завладении транспортным средством без цели хищения (статья 166 УК РФ), сообщает Военный следственный отдел СК России по Вологодскому гарнизону Западного военного округа.

Свою вину в совершении преступления контрактник полностью признал. Поскольку ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался, тяжесть преступления небольшая, а причиненный ущерб возмещен, суд по ходатайству военнослужащего прекратил уголовное дело и назначил ему меру уголовно-правового характера в виде штрафа в 40 тысяч рублей.